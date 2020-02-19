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影／新冠肺炎心慌 童醫院引進殺菌機器人讓冠狀病毒見光死

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
童綜合醫院引進智慧駕駛紫外線消毒機器人，今天發表臨床實測結果。記者游振昇/攝影
童綜合醫院引進智慧駕駛紫外線消毒機器人，今天發表臨床實測結果。記者游振昇/攝影

新冠肺炎疫情世界緊張，童綜合醫院和醫療集團合作，從國外引進台灣首部智慧駕駛紫外線消毒機器人，造價450萬元，童醫院副院長吳肇鑫表示，這部機器人臨床實測證明，可消毒冠狀病毒99.99%，所以「見光死」是新冠病毒的致命弱點。

童醫院表示，台灣曾經歷2003年SARS的慘痛經驗，在痛定思痛後各醫院對於院內感染管制措施都提升到最高層級，希望藉由強化院內感染管制品質，同步保護就醫民眾和第一線的醫療人員。

醫院收治各類虛弱和抵抗力差的病人，感染管制更重要，童綜合醫院從2019年起與友信醫療集團合作，運用從丹麥引進「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」進行臨床實測。

去年9月臨床實驗，由人機協作規畫路徑的「自主式移動消毒計畫」滅菌效能，實測發現手術室與加護病房在經過機器人的消毒後，細菌培養檢出率皆可降低達7成以上。

童醫院感染科高智泉主任表示，為了測試這個機器人的紫外線能量覆蓋率，醫院分別在手術室內麻醉機、電燒機、病床頭尾等處貼上能量貼片，經由14分鐘的自主式移動的紫外線曝曬，發現紫外線累積皆可達1000(J/m2)，可以破壞病菌基因鏈結，例如白色念珠菌、冠狀病毒，皆達到99.99%的消毒成效，同時細菌培養檢出率降低77%，加護病房經過同樣時間消毒檢出率降幅也達83.5%。

童醫院感染科高智泉主任表示，院內感染管制一向都是醫院改善醫療品質的重點。相關新型冠狀病毒的研究，報導已經指出像中國武漢中南醫院、日本和歌山醫院等，都已經出現院內感染狀況，醫院如果出現院內感染，相關醫療人力將會驟減，疫情一定會更加嚴峻，甚至醫療系統因此崩潰。

今天發表成果並讓機器人在病房實際消毒，讓參觀者了解自駕消毒情形。

友信醫療集團表示，與童醫院臨床合作的研究成果，在現在各國疫情處於千鈞一髮的時刻，真的很令人鼓舞，面對今年新冠肺炎的超高傳染力，「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」擁有二個優勢，第一個是「高效移動性」，機器人目前是市面上唯一自駕移動型，內建鋰電池充電方式，讓移動更加便利，電量可以使用120分鐘的消毒行程，一次電量約可執行8到10間病房的消毒，它的紫外燈設備高於市面5倍功率。第二個是「人機協作的客製路徑規畫」，藉由路徑設定讓消毒機器人自走移動和動態駐留，除了有效解決固定式的侷限，動態性光源能最大化 UVC暴露覆蓋範圍，可以達到有效消毒之目的。

這樣消毒的特性對於第一線防疫作業當然有很大的幫助，不再讓人員可能暴露在細菌和病毒危害的環境，也期待能夠幫助醫療院所達到淨JCI醫院之目標。

童醫院副院長吳肇鑫表示，防疫就是就是面對看不見的敵人（病毒）的艱困戰爭，「智能化防疫」是童綜合醫院致力推動高品質醫療服務重要的一環。面對狡猾的病毒，這次研究證實「見光死」是新型冠狀病毒的致命弱點，「超紫C光智慧駕駛紫外線消毒機器人」讓防疫沒有死角，5倍功率的紫外燈消毒更不容許有漏網之魚。

童綜合醫院引進智慧駕駛紫外線消毒機器人，今天發表臨床實測結果。記者游振昇/攝影
童綜合醫院引進智慧駕駛紫外線消毒機器人，今天發表臨床實測結果。記者游振昇/攝影
童綜合醫院引進智慧駕駛紫外線消毒機器人，今天發表臨床實測結果。記者游振昇/攝影
童綜合醫院引進智慧駕駛紫外線消毒機器人，今天發表臨床實測結果。記者游振昇/攝影

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