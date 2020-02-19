武漢肺炎防疫期間 台中市空污大戰不間斷

台中市政府廢止中火機組許可證，環保署日前發函市府要求更正，中市議會國民黨團今天痛批環保署在武漢肺炎防疫期間趁亂打劫，台電表示，為顧及全民夏季用電，函請環保署釋疑。

台中市議會國民黨團今天召開記者會表示，2月15日環保署發函台中市政府，要求5日內更正，日前依法裁罰、廢止中火二號、三號的許可證與生煤使用許可證。

國民黨團書記長、市議員陳政顯表示，為改善空污，市府廢止中火二號、三號機組許可證，獲得市民廣大認同，竟遭中央環保署阻擋，一紙公文就要讓這二部機組復活，中火再次火力全開，漠視台中市民的健康。

黨團執行長、市議員吳瓊華指出，環保署究竟是全民健康的助手，還是空污的推手。

市議員李中指出，中火要訴願應先向中市府申訴，環保署違法多管閒事，趁現在武漢肺炎防疫期間，匆匆行文，想要恢復中火許可證，嚴正抗議。

台中市政府表示，中火生煤使用量去年超過1104萬公噸上限，經市府多次稽查及複查仍未改善，為守護市民健康，市府「依法行政」廢止中火兩部機組許可證，中火對此提起訴願，結果「尚未出爐」，環保署卻在此時發函要求市府更正處分，「此舉前所未有、匪夷所思」，市府深表遺憾，籲請中央正視中部民眾健康。

台電指出，去年12月已提出訴願，考量訴願需要較久的時間，為顧及全民夏季用電，台電另函請環保署釋疑。台中電廠在夏季原本僅規劃停止一部機組運轉，2號與3號機組遭撤照不能發電，等同夏季因此再減少一部機組運轉，雖然不致於造成缺電，但會影響電力調度的彈性。

民進黨台中市議員陳世凱在個人臉書發文，他一問市府，對抗疫情重要，還是卸責炮打中央搞政治重要；二問中市議會國民黨團，能召開記者會，為何延後臨時會，放棄民意機關的監督責任。他希望談空污議題，別拿疫情拖延議會召開臨時會。

市議員江肇國表示，環保署針對法律的見解做出陳述，建議市府應要參考，雖為防疫期間，但各項政務本須正常推動，立法院也是正常開議。反觀台中市政府利用防疫的保護傘，選擇性做想做的事，可以宴請立委、可開行動市政會議，卻不能開議會臨時會，規避議員的監督。