吃飯學問大！防疫非常時期靠這招提升免疫力

台中慈濟醫院提前慶祝營養師節，舉辦「我的餐盤」衛教活動，在防疫非常時期，營養師提醒鄉親除了勤洗手，更重要是每天聰明吃，提升自我免疫力，就是防疫最好的方法。

「我的餐盤」是國民健康署設計的飲食指南計畫，台中慈濟醫院營養師沈首如表示，活動是利用「餐盤」概念，讓大家能一目了然，學習均衡攝取六大類食物與分量，每餐吃得好又健康。

「我的餐盤」內容強調食物種類多樣化，沈首如提醒，分量也要特別注意，千萬不要超量攝取過多油脂、熱量與糖分，簡單口訣概念為每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜量要一樣多，豆魚蛋肉一掌心，還有富含油脂的堅果類每餐一茶匙。此外，三餐吃飯不只是吃飽而已，食材方面也應盡量選擇在地、多樣性，保持食物原態最健康。

沈首如說，免疫系統像士兵，能抵抗外來入侵的病毒，飲食健康鞏固免疫力防線，自然就能避免被病毒入侵，建議透過優先選擇植物性蛋白質，增加膳食纖維、減少飽和脂肪及膽固醇攝取，吸收免疫力所需的營養，讓身體更健康，提升自我的免疫力來抵抗病毒入侵。