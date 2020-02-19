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台灣燈會隱藏版美景別錯過！超夢幻場景遊客驚呼美翻了

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
2020台灣燈會在台中舉行，台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，超夢幻場景，讓人忍不住一直按下快門。圖／台中市政府提供
2020台灣燈會在台中舉行，台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，超夢幻場景，讓人忍不住一直按下快門。圖／台中市政府提供

2020台灣燈會在台中舉行，台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，包括1座主燈「手護客家」、5座分別代表和平、東勢、新社、石岡、豐原主題燈，以及10座象徵客家特色景觀燈組，運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，超夢幻場景，讓人忍不住一直按下快門。賞燈民眾表示，這裡宛如隱藏版打卡點，串連森林園區、馬場園區，走上來才能發現驚喜美景，真的美翻了。

賞燈民眾張小姐表示，印象最深刻是新社「綺麗花都燈區」，運用鉤織藝術，展現出5公尺高的櫻花樹及色彩鮮豔的香菇造型編織燈組，有別以往的傳統花燈，讓人體會現代藝術美感，難得一見。

林先生說，東勢新丁祈福燈區的主燈運用130串燈條組成「點控燈串」，展現出從未見過的燈光、字體、圖型、音樂特效，非常酷炫，科技感十足，非常值得親自來感受。

台中市府客委會表示，此次「和平-縱橫原客燈區」呈現出有如流水川流不息的燈光意象，並模擬螢火蟲生態燈區，也是極高人氣賞燈景點，吸引許多人打卡拍照。另外，也有民眾漫遊客家庄燈區時，發現一靠近燈區，便會自動播放國、客語語音導覽，讓民眾賞燈之餘，可透過導覽了解燈區特色與創作者理念。

新社「綺麗花都燈區」，運用鉤織藝術，展現出5公尺高的櫻花樹及色彩鮮豔的香菇造型編織燈組，有別以往的傳統花燈，讓人體會現代藝術美感。圖／台中市政府提供
新社「綺麗花都燈區」，運用鉤織藝術，展現出5公尺高的櫻花樹及色彩鮮豔的香菇造型編織燈組，有別以往的傳統花燈，讓人體會現代藝術美感。圖／台中市政府提供
2020台灣燈會在台中舉行，台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，超夢幻場景，讓人忍不住一直按下快門。圖／台中市政府提供
2020台灣燈會在台中舉行，台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，超夢幻場景，讓人忍不住一直按下快門。圖／台中市政府提供

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