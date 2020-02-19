台中觀光餐飲業度寒冬 防疫大作戰盼突圍

武漢肺炎疫情延燒，觀光旅遊與餐飲業首當其衝，台中市多家中大型餐廳春酒訂單被取消，損失慘重，五星級飯店及餐飲業除加強防疫作為，也推出養生料理盼能挽回一線商機。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，重創觀光旅遊及餐飲業，台中市多家中大型餐飲業者年節後的春酒訂單紛紛被取消，知名的阿秋餐飲集團損失近2000桌春酒訂單，老牌的台中擔仔麵也被取消近400桌，業者表示，這次受損情形比SARS時更嚴重。

疫情升溫，民眾減少外出消費，台中市飯店業者除了加強客房清潔工作，其中台中永豐棧酒店、裕元花園酒店、台中長榮桂冠酒店等相繼推出住房優惠專案，價格最低下殺至3000元以下，台中金典酒店則推出送午晚餐、電影票等，讓住宿客安心，又能省荷包。

餐飲業者則推出養生料理搶客，大祥海鮮餐廳老闆葉祥忠表示，曾經歷SARS疫情，發現武漢肺炎疫情衝擊更嚴重，原本春節後的旺季，從大年初五開始，業績掉了5成，為了在危機中突圍，他採用雲林黑蒜頭推出黑蒜頭燜沙公、黑蒜頭雞湯、黑蒜頭鮮菇排骨湯等多道養生料理，店內的螃蟹料理也都打7折，希望挽回流失的商機。

從事海產原物料配送的蔡姓業者指出，這波疫情發生以來，他的銷貨量掉了7成，聽聞已有漁船暫時不出海作業，以免捕撈的海產銷不出去，如今只能等待疫情過去，母親節檔期可以回溫。

阿秋餐飲集團旗下3家餐廳從2月起到3月就被取消近2000桌訂單，損失慘重，業者表示，旗下的阿秋大肥鵝推出多道食補料理，包括天麻土雞鍋、黑蒜土雞鍋、巴西蘑菇雞鍋等，希望各項富含營養的天然食材經由主廚精心烹調，讓民眾吃得美味健康。