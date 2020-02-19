謠傳台中慈濟收治新冠肺炎患者 醫院駁斥「假的！」

台中一家木業公司因員工家屬是新冠肺炎確診病例，公告通知全體員工在家自主隔離至3月1日，引發民眾熱議，甚至網路謠傳台中慈濟醫院收治過確診患者。醫院在臉書澄清表示，截至2月18日止並未收治過新冠肺炎確診病人，散布謠言造假又惡意，若謠言涉醫院聲譽，將蒐集相關事證提告。

台中慈濟醫院在臉書指出，防疫期間，假訊息和謠傳，麥來亂啦。網友散布醫院收治過新冠肺炎確診病人，造假又惡意，醫院截至2月18日止並未收治過確診病人，請勿以訛傳訛，若謠言涉醫院聲譽，將蒐集相關事證提起告訴，決不寬貸。