口罩廠女員工操作機台不慎 手指夾斷

生產口罩的華新醫材公司，員工昨天操作機台時，手指不慎夾斷，送往彰基醫院急救。醫院指出，由於手指指節布滿細微血管，即使接回血管也可能壞死，只能截指。

為因應武漢肺炎疫情，位於彰化田中鎮的華新醫材公司增加生產線、人員分3班生產口罩，不過昨天下午傳出公安意外，1名顏姓女員工在操作綁帶機台時，手指不慎夾斷，同事見狀，有人趕緊拿紗布止血，也有人幫忙找回斷指，並將傷者送往彰化基督教醫院急救。

彰基醫院發言人周志中接受媒體聯訪時說，顏女右手中指夾斷，由於遠端指節布滿細微血管，未來即使接回被夾斷的1小節，血流恐會無法完全供應，可能壞死。

周志中指出，他們向女傷患解釋後，將傷患右手中指第一節截指，同時補上皮瓣，以利復原。