婦人受幫助 請立法院副院長蔡其昌轉送警臂盾護治安

台中清水一名婦人日前至立法院副院長蔡其昌服務處諮詢法律問題，她感謝副院長及清水警分局員警幫忙，昨天請副院長蔡其昌代表，到清水警分局轉贈「40面防暴臂盾」及「310支爆閃手電筒」，加強警察執勤安全。

立法院副院長蔡其昌表示，由於清水警分局平時用心維護轄區民眾安全，感念警察的辛苦及安全，日前，因高美善心女士表示想回饋社會時，第一個想到就是清水警分局的員警，蔡其昌副表示，很感謝該名女士用心贈送兩種警用設備，除了給予執勤員警強而有力的保護;更能有效提升打擊犯罪能量。

清水警分局長張啟祥表示，各外勤單位巡邏車均配置2面以上臂盾以保護員警遇突襲時能不需以手臂抵擋;另每位警員配發1隻強光手電筒，針對夜間臨檢或路檢不願配合開啟車窗時，以手電筒照亮車內情形。使員警能全心全力投入轄內治安及交通工作。