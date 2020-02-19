藝術家楊世松回收廢木料雕刻 讓木料說故事

藝術家楊世松自年少時學習鑿花技術，木雕一直是他業餘的休閒。他收集廢棄的木材，重新挖掘木料的生命，生活中常閃現靈感，因此他不用設計圖稿，就能做出訴說故事的木雕，「木料就是人生，轉個面，又有不同的樣貌」，楊世松表示，從木料中學習，雕刻和生活一樣，無法強求，無法複製。

楊世松出生於1953年，是彰化縣鹿港人，年輕時，他隨親戚短暫學習鑿花技術，木雕只被他當成是業餘的休閒，而木雕創作的材料是來自廢棄的木材，他回收木料後，會依據木材的特質、原有的造型、紋理、質地等，重新賦予新造型，並揭示出木的奇幻之旅。

他說，木料是有生命的，有經歷世界的痕跡，可能是百年前，隨船隻來鹿港的福杉，或老阿嬤的檜木梳妝台，老房子的樟木窗框等等，若把木料當垃圾處理太可惜了。

楊世松近年的作品，配合木料尺寸，多為擺飾設計，在交大藝文中心推出以《木的奇幻之旅》主題為主題的展覽，楊世松說，不用設計圖稿，每塊木料都會訴說自己的故事，把木料轉個面，又有不同的樣貌，因此無法複製作品，造型早就躲在木料中。