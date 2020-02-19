聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝術家楊世松回收廢木料雕刻 讓木料說故事
藝術家楊世松自年少時學習鑿花技術，木雕一直是他業餘的休閒。他收集廢棄的木材，重新挖掘木料的生命，生活中常閃現靈感，因此他不用設計圖稿，就能做出訴說故事的木雕，「木料就是人生，轉個面，又有不同的樣貌」，楊世松表示，從木料中學習，雕刻和生活一樣，無法強求，無法複製。
楊世松出生於1953年，是彰化縣鹿港人，年輕時，他隨親戚短暫學習鑿花技術，木雕只被他當成是業餘的休閒，而木雕創作的材料是來自廢棄的木材，他回收木料後，會依據木材的特質、原有的造型、紋理、質地等，重新賦予新造型，並揭示出木的奇幻之旅。
他說，木料是有生命的，有經歷世界的痕跡，可能是百年前，隨船隻來鹿港的福杉，或老阿嬤的檜木梳妝台，老房子的樟木窗框等等，若把木料當垃圾處理太可惜了。
楊世松近年的作品，配合木料尺寸，多為擺飾設計，在交大藝文中心推出以《木的奇幻之旅》主題為主題的展覽，楊世松說，不用設計圖稿，每塊木料都會訴說自己的故事，把木料轉個面，又有不同的樣貌，因此無法複製作品，造型早就躲在木料中。
《木的奇幻之旅》展期於即日起至5月1日在交大藝術多寶閣（圖書館B1藝文空間內）展出，為免費參觀，參觀時間為周一至周五上午10時30分至下午6時30分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言