醫師呼籲民眾勿恐慌 造成急診醫護人員工作量加重

梧棲童綜合醫院急診醫師魏智偉在臉書寫，［求救！求救！］他請大家給急診醫護人員一點點喘息的機會，「讓我們可以繼續守護急重症的前線！」希望大家不要急到急診室要求檢查是否有新冠肺炎，加重急診醫護人員的工作量。

魏智偉在臉書說，目前加強社區檢測，但對象都是「已經有發燒或呼吸道症狀」的人，加上14天內有旅遊史而且「醫師高度懷疑」或是有明顯群聚史的人。

他說沒有症狀的人，可以自我檢測身體狀況，和善用1922專線，不然急診會因為大量的電話詢問，還有「要求」篩檢的人，而疲於奔命，他請大家給急診一點點喘息的機會，讓醫護人員可以繼續守護急重症的前線。