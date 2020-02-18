員林市場消毒與新冠肺炎死亡病例有關？ 公所：假消息

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
員林市長游振雄晚間在臉書呼籲民眾請勿轉傳假的疫情消息，以免觸法。圖／翻攝臉書
員林市長游振雄晚間在臉書呼籲民眾請勿轉傳假的疫情消息，以免觸法。圖／翻攝臉書

彰化縣白牌計程車司機疑載了染有新冠肺炎的浙江台商，受到傳染發病死亡，縣民人心惶惶，網路上今天還有人貼文，指死者姐姐在員林市某市場開雜貨店，她也中了肺炎，市場正進行大消毒等，讓看到訊息民眾更加恐慌，員林市長游振雄晚間在臉書貼文澄清是假消息！呼籲民眾請勿轉傳，以免觸法。

民眾在Line、臉書轉傳「首例新型肺炎死亡案例的親人居住本市員榮醫院附近、在第一市場開雜貨店、已受感染肺炎」等文字訊息，員林市公所立即向彰化縣衛生局、彰化縣政府民政處確認並沒有內容所指的通報案例，強調貼文為不實訊息，民眾不用驚慌。

游振雄說，市公有市場配合本月14日收到彰化縣政府經濟暨綠能發展處來函，要求針對轄內各公有零售市場需自主場區衛生防疫消毒8週，每週至少1次，絕非網傳因有疫情個案才進行消毒。

游振雄表示，新型肺炎疫情或防治措施，統一由中央流行疫情指揮中心對外發公布，民眾不要相信不實訊息，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，布要隨意散播、轉傳，應先查證內容是否屬實，以免觸犯傳染病防治法第63條規定。

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