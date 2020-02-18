居家檢疫違規外出 中市開罰2人各5萬元

舊山線將於民國114年通車！台鐵18日宣布將投入22億整修舊山線，以提升中部觀光。目前苗栗縣政府在三義到6號隧道有經營鐵道自行車，後續路段除了自行車外，也規劃將以小火車通行。台鐵企劃處處長郭冠宏表示，舊山線通車後可望在30年內，為苗、中、彰地區帶來100億的經濟效益。

2020-02-18 19:34