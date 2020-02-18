居家檢疫違規外出 中市開罰2人各5萬元
新冠肺炎疫情延燒，台中市政府近日掌控4名居家檢疫對象違規外出，接獲民政局通報後，掌握行蹤帶回或集中檢疫，今對其中2民眾開罰各新台幣5萬元，另2人收到資料後依規開罰。
為防範新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心針對具有中港澳旅遊史的返台民眾，實施居家檢疫14天。台中市政府近日掌握4名居家檢疫對象違規外出。
台中市衛生局今天開罰兩例，均經警察局及民政局通報蒐證，確定違反「傳染病防治法」規定，依法開罰，呼籲進行居家隔離與檢疫的民眾，務必確實配合，勿擅離指定住所，以免觸法。
民眾若未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依「傳染病防治法」裁罰，第一次違規重罰5萬元，再次違規將裁罰最高罰鍰15萬元，並立即執行指定處所強制安置。
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