舊山線將復駛 帶動中部觀光效益

舊山線將於民國114年通車！台鐵18日宣布將投入22億整修舊山線，以提升中部觀光。目前苗栗縣政府在三義到6號隧道有經營鐵道自行車，後續路段除了自行車外，也規劃將以小火車通行。台鐵企劃處處長郭冠宏表示，舊山線通車後可望在30年內，為苗、中、彰地區帶來100億的經濟效益。

郭冠宏表示，當初台鐵因為舊山線老舊，且路段對火車行駛的考驗較為嚴苛，在新山線（竹南到彰化）通車後就宣布停駛。不過近年來，苗栗縣與台中市政府都希望舊山線復駛，以發展觀光產業，因此台鐵也著手規劃舊山線的復駛計畫，預計會在三義到后里路段採全線高架設計，讓遊客可以飽覽舊山線沿途的美景。

他提到，目前預計投入22億，由中央全額負擔，將在今年底開始動工，沿線會進行舊平交道拆除、隧道修補與車站興建等工程，可望在2025年完工，到時，整個觀光產業可以從苗栗一路延伸到后豐鐵馬道、台灣鐵道文化園區、彰化扇形車站與集集支線，期許在30年內帶給中部100億的觀光效益。

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