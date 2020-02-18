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彰化疫情不退是否再延後開學 王惠美：配合中央

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
新冠肺炎疫情仍持擴擴大，彰化縣長王惠美說，整體防疫是以中央為主，地方配合，如果中央認為有必要延就延，如果認為疫情沒那麼嚴重，基於學生受教權，還是要上課。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍持擴擴大，彰化縣長王惠美說，整體防疫是以中央為主，地方配合，如果中央認為有必要延就延，如果認為疫情沒那麼嚴重，基於學生受教權，還是要上課。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情仍持擴擴大，國中小學已延到本月25日開學，而彰化縣目前已有5名確診病例，其中1人還成為全國死亡首例，開學是否會再延？彰化縣長王惠美說，整體防疫是以中央為主，地方配合，如果中央認為有必要延就延，如果認為疫情沒那麼嚴重，基於學生受教權，還是要上課。

王惠美縣長今天上午參加衛生局的防疫記者會中，有記者問到國中小學因疫情延後到本月25日開學，而上了兩天，馬上又遇到228連假，面對疫情仍然嚴峻，是否研議比照大學都在3月2日開學時，做了以上表示。

開學後，學童口罩的供應是否能達到需求，王惠美說，目前政府的政策，每周可買4片兒童口罩，經縣府清查結果，目前全縣各藥局還有四萬多片兒童口罩，這些存量都會公布，如果開學後，還有需要兒童口罩，仍可以前往購買，保障學童衛生與安全。

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