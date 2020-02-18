台灣夏普協助抗疫 捐贈100台空氣清淨機給彰化

彰化縣長期受空汙影響，加上目前正值新冠肺炎疫情期間，擁有良好的防疫環境與空間十分重要，台灣夏普公司今天捐贈100台總價149萬元的空氣清淨機給彰化縣政府，由縣長王惠美代表接受，王惠美表示，縣府會放在照顧孩子的區塊，以及人員進出比較密集的公共空間裡，提供民眾更健康的優質場所

代表捐贈的台灣夏普公司總經理張凱傑表示，本次與彰化縣政府合作來打造防疫的環境及空間，台灣夏普公司專利的自動除菌離子空氣清淨機的技術不僅可以抑制PM2.5，更可以在流行疾病的病毒細菌擴散也可以有效的抑制，此次捐贈夏普公司自動除菌離子空氣清淨機100台，全權委託彰化縣政府配送各個有需要的單位，希望能夠彰化縣政府一起為這次新冠肺炎疫情打造一個安全的環境。

依縣府規畫，這些空氣清淨機將分送給各分區家庭福利服務中心、關懷中心、新住民家庭服務中心及育兒親子館等場所及縣內公共托育中心及相關公益團體。