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大甲媽祖遶境進香新港 地方建議發放家戶安心口罩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
庚子年（2020年）大甲媽9天8夜徒步遶境時間，大甲鎮瀾宮元宵夜經過二次擲筊確定，大甲媽訂國曆3月19日晚間11點05分起駕，3月28日回鑾，圖為昔日大甲媽遶境盛況。圖／本報資料照片
庚子年（2020年）大甲媽9天8夜徒步遶境時間，大甲鎮瀾宮元宵夜經過二次擲筊確定，大甲媽訂國曆3月19日晚間11點05分起駕，3月28日回鑾，圖為昔日大甲媽遶境盛況。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情險峻，台灣發生首例死亡，累計22例，中央流行疫情指揮中心宣布啟動加強社區監測；每年農曆3月國際宗教盛事大甲媽祖遶境 ，到嘉義縣新港鄉奉天宮進香，為防範幾十萬香客帶來可能社區防疫的漏洞，新港文教基金會創辦人、小鎮醫師陳錦煌，召集地方人士研商防疫措施，建議政府透過社政體系，每戶發放一定數量「安心口罩」。

陳錦煌透過臉書，發表新港社區防疫第一次會議結論，以及碰到的問題：鄉親買不到口罩的恐慌；下個月大甲媽祖遶境新港；開學後孩子受教時健康安全的環境。

經過熱烈討論，他們慎重建議：政府可不可以透過社政體系每戶發放一定數量「安心口罩」；大甲媽祖遶境新港如何落實「淨港」包括環境、衛生消毒等工作，拜託縣府能大力支援。

建構社區更透明更即時社區防疫資訊平台，經由政府各級單位即時回應減少恐慌；加強推動教育宣導自我防疫工作，特別學校孩子、社團長輩，更重要的新港每一人每一天在自己崗位上，從自我、家庭、到社區進行防疫工作，自己健康大家也健康

衛生局說，目前無法令禁止宗教活動，面對參與人數眾多的大甲媽祖遶境進香防疫問題，以及家戶發放安心口罩，會向中央反映；環保局長張根穆表示，會支援新港鄉公所消毒，淨港工作按過去做法執行。

每年農曆3月民間宗教瘋媽祖，庚子年（2020年）大甲媽9天8夜徒步遶境時間，大甲鎮瀾宮已在元宵夜經過二次擲筊確定，大甲媽訂國曆3月19日晚間11點05分起駕，3月28日回鑾，遶境進香活動主題為「人情味」。

庚子年（2020年）大甲媽9天8夜徒步遶境時間，大甲鎮瀾宮元宵夜經過二次擲筊確定，大甲媽訂國曆3月19日晚間11點05分起駕，3月28日回鑾，圖為昔日大甲媽遶境盛況。圖／本報資料照片
庚子年（2020年）大甲媽9天8夜徒步遶境時間，大甲鎮瀾宮元宵夜經過二次擲筊確定，大甲媽訂國曆3月19日晚間11點05分起駕，3月28日回鑾，圖為昔日大甲媽遶境盛況。圖／本報資料照片

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