童醫院共推健康管理App 國內外民眾都可用

童綜合醫院推動智慧醫療，讓國內外就醫患者便捷無礙，與威康智能健康科技(台灣威強電與新加坡Halza Pte Ltd合資成立)合作，成為全台第一家簽署「Halza健康管理應用程式推廣合作備忘錄」的醫院，民眾只要下載Halza隨身健康管理APP，將不受時間或空間的限制，有詳細的健康紀錄，到童綜合醫院就醫的國內外民眾都能夠即時提供自己以往健康情況，讓醫師進行最精確的治療。

童醫院表示， Halza健康管理APP可供民眾儲存、追蹤以及管理自身的數值與影像醫療資訊以外，還能與醫療專業人士、家人和關心自己的朋友進行私密交流，為了保護個人資料和隱私，所以是採用封閉的社交醫療溝通管道，26國語言可以使用，讓國際間來往患者擁有便利性與無障礙的溝通。

新加坡的Halza執行長Richard Nijkerk表示，很感謝威強電提供台灣醫療市場中廣大的資源，也感謝衛生福利部國際醫療管理工作小組吳明彥執行長對雙方關係的支持。創建推廣Halza健康管理APP，希望讓任何有醫療需求的使用者在造訪台灣或世界各地時，能夠親自掌握自己的病歷，並享有安全隱密的溝通管道。

威康智能健康科技負責人江重良博士表示，很榮幸能與台灣一流的童綜合醫療團隊攜手合作、結合強大醫療社群APP-Halza平台的力量、讓台灣高水準的醫療服務讓全世界更多人看見。更期望透過這次跨國際、異業的合作，為所有需要的人建造一個更友善、周全又及時的醫療環境。

童綜合醫院長童敏哲說，童綜合醫院一直以邁向國際化醫療中心為願景持續努力，成立國際醫療合作發展中心，更由醫護團隊組成了航空醫療救援中心，讓國際醫療與救援都能即時提供服務。這次與威康智能健康科技合作，相信可以促使與國際無縫接軌，讓台灣民眾出國無虞，國際患者到台灣就醫也更完善。