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台灣燈會駿馬花燈國寶級花燈大師作品 開不開燈都漂亮
2020台灣燈會主展區目前在台中后里森林、馬場園區開展，台中市府觀光旅遊局在「動物狂歡嘉年華」燈區，邀請國寶級花燈藝術家-林健兒老師在后里馬場場本部親手打造駿馬花燈，紮燈技巧高，成為后里馬場的「鎮場之寶」，林健兒老師現場紮燈技巧，讓賞燈民眾說讚，開燈或不開燈都漂亮。
林健兒老師手工製作，駿馬花燈驚艷全場，駿馬的骨骼肌理、花燈布收邊的縫線，甚至是眼睛上立體的睫毛，活靈活現的姿態與面部表情，讓駿馬花燈栩栩如生，民眾爭先在花燈面前合影留念。
中市觀旅局長林筱淇表示，這次在動物狂歡嘉年華燈區內設置駿馬花燈，以世界上最大的馬及世界最小的馬為概念，結合后里馬場最著名的特色「馬」，邀請林健兒老師製作花燈，希望透過這樣的展示，讓大家認識傳統花燈的工藝之美。
林健兒 投入花燈製作30多年，是台灣燈會的傳奇人物，畢業於師大美術系。原本在學校授課，43歲代表學校參加台北市花燈車遊行比賽，從此踏上花燈工藝之路。一路走來堅持花燈製作的各種細節，講求細緻工藝的日本也曾多次邀請林健兒老師參加長崎燈會展覽，寫實的人物和動物花燈都是他的拿手絕活。
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