疫情升高民眾怕怕 大醫院門診量略降

台灣出現首例新冠肺炎死亡案例，受疫情升高影響,已有不少民眾也不太敢到大醫院就診,最近彰化各大醫院門診量下降近一成，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，防疫期間，民眾的確應減少到醫院，可先選擇到診所看病，而且彰化大型醫院最近也提供慢性病處方箋得來速服務，民眾可多加利用。

以往有不少病患即使小病也會想到大醫院看診拿藥，覺得比較安心，但隨著新冠肺炎疫情升高，不僅進出醫院的病患和家屬都得戴口罩，有些病患也怕醫院有傳染的危險，降低到大醫院就診的意願，甚至連原本被通知要做胸部X光等健檢的民眾也取消健檢，表示「非常時期不想進醫院，過一陣子再去健檢」。

葉彥伯表示，醫院與診所的確比較會有傳染風險，民眾更需加強戴口罩等防護措施，其實民眾如果只是身體小小不舒服，如有一點點流鼻水和頭痛等小感冒症狀，通常多喝開水、補充維他命C等，症狀會在三天後獲改善，很多人感冒在一周就可自癒，並不需要就醫，所以若是小症狀，可先到藥局向藥師諮詢，拿非處方箋用藥，緩解症狀，若還是不舒服再到診所就醫，但民眾若有發燒症狀，且連續三天，就一定要就醫詳細診治。

目前秀傳和彰化基督教醫院也都有提供慢性處方箋用藥的「藥來速」「得來速」，民眾不必進到醫院，在醫院門口 設的大門口就可領藥，民眾也可拿處方箋到藥局拿藥。

也有診所耽心去過中港澳的病人想隱瞞健保列管資料，會故意用自費看診，不出示健保卡，葉彥伯表示，診所可要求病患提供身分證查詢，以防止防疫漏洞，非常時期一定要加強審核。