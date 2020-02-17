5年3億搶救全台最爛的路 再砸1.65億要蓋明隧道

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路號稱「全台最爛的路」，常因颱風豪雨土石流或坍方，但為確保居民出入、農產運輸安全便捷，縣府5年斥資逾3億元改善，縣長林明溱今再陪同中央官員前往會勘，預計將再砸1.65億元興建明隧道修路。

縣府指出，投89線是力行、紅葉等部落回家的路，更是仁愛鄉發展觀光和載運農產的必經道路，但因路況太差號稱「全台最爛的路」，也因此成為鄉民之痛，林縣長上任5年至少已投入3億元進行修復改善，盼徹底改善聯外道路問題。

林明溱近期也為此頻赴投89線力行產業道路，5天內就前往會勘2趟，而今與立委馬文君、孔文吉等人陪同公路總局局長陳彥伯、副局長許鉦漳、副總工程司陳進發等人現勘46.3K處，說明46.2K至46.5K的明隧道工程，並爭取修路補助。