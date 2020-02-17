中部疫情氣氛緊張 燈會亮點飄香千人宴取消

台中市政府承辦台灣燈會，市長盧秀燕表示，到昨天止已超過800萬人次參觀。但疫情持續，加上中部地區傳出一起確定病例死亡，后里區公所原定2月23日辦理的「「花藝飄香千人宴」活動，今天下午決定取消。

台中市政府民政局表示，近日接獲不少民眾關切並建議取消，今天與后里區公所討論後，決議在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情尚未和緩及未來仍有不確定性前提下，取消這項活動。

后里區公所本來推出「后里好事多」活動，以「后里大排檔」、「廟口精彩秀」、「后里樂活小巴士」、「花藝飄香千人宴」、「后里十八寶」及「百家爭豔摸彩」六大主題力推在地產業，讓遊客賞燈順遊后里！

「花藝飄香千人宴」在23日中午在后里國中風雨操場席開100桌，邀請豬血財、星月大地、台糖月眉觀光糖廠等當地知名餐飲端上招牌菜餚，可惜受疫情所累，必須取消。