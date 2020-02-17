快訊

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／白牌車司機罹新冠肺炎亡 中市府今起為合法車消毒

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市長盧秀燕訪視消毒過程，強調市府將公私聯手加強落實防疫措施「嚴格再嚴格！不斷做、常常做！」記者陳秋雲／攝影
市長盧秀燕訪視消毒過程，強調市府將公私聯手加強落實防疫措施「嚴格再嚴格！不斷做、常常做！」記者陳秋雲／攝影

中部白牌車駕駛染上新冠肺炎（武漢肺炎）死亡，台中市政府今早召開首長會議，將建議台中市8100多輛計程車丶500多元計程車駕駛戴口罩開車，車上配發乾洗手，今天開始計程車除可在各所屬車行進行消毒，各種合法計程車也可每天在文心拖吊場與崇德拖吊場消毒。交通局長葉昭甫表示，籲民眾選擇搭乘合法計程車，在防疫與管理較有保障。

市長盧秀燕訪視消毒過程，她強調，市府將公私聯手加強落實防疫措施，「嚴格再嚴格！不斷做、常常做！」要讓市民放心。

台中合法計程車業者約8100多輛，市府先前已要求業者自主做好消毒防疫作業，市府也將持續與中央、各縣市保持密切聯繫，隨時掌握疫情最新狀況，讓消費者安心、讓市民放心。

市府交通局長葉昭甫表示，市府在文心與崇德拖吊場協助計程車業者消毒車輛防疫，文心拖吊場今起實施，崇德拖吊場明天開始實施，周一至周五上午9點至12點、下午2點至5點，後續消毒計畫視情況調整部署。

另市府積極調度口罩，每天準備足額數量配售給計程車業者，每片5元，每車每天額度1片，每次最多購買10片，10天後才可再買。

葉局長指出，為確保民眾的權利與安全，市府積極稽查白牌車，並輔導不合法業者走合法途徑，鼓勵民眾搭乘合法計程車，保障自身權益。此外，他提供民眾辨識白牌車的小撇步，只要是合法的計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」讓民眾輕易辨識。

交通局說明，市府積極輔導白牌車轉型為合法計程車，去年11月多元化計程車開辦上路後，已有近500名白牌車司機成功轉型加入多元化計程車；市府將持續加強聯合稽查，一旦查獲非法營業，將依違反公路法及運輸業管理條例等法令，處10萬元以上罰款，累犯將吊銷駕照、行照與牌照。

環保局今也同步聯合交通局，前往台中烏日高鐵站，協助計程車業者消毒車輛，其中重點項目包含乘客上下車常使用的車門手把，裡外的手把，還有右後方座位區域、後車廂行李廂等處，讓民眾安心搭乘。

台中市政府今天起提供合法計程車消毒。記者陳秋雲／攝影
台中市政府今天起提供合法計程車消毒。記者陳秋雲／攝影

計程車 新冠肺炎 口罩
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

台中8000輛小黃防疫總動員 市府籲司機戴口罩、消毒

帥氣局長「撩」下去 情人節獻身宣傳台灣燈會

中市計程車駕駛配售口罩上路 每車1天1片

台74線增設十九甲匝道 台中路網更完善

相關新聞

影／白牌車司機罹新冠肺炎亡 中市府今起為合法車消毒

中部白牌車駕駛染上新冠肺炎（武漢肺炎）死亡，台中市政府今早召開首長會議，將建議台中市8100多輛計程車丶500多元計程車駕駛戴口罩開車，車上配發乾洗手，今天開始計程車除可在各所屬車行進行消毒，各種合法計程車也可每天在文心拖吊場與崇德拖吊場消毒。交通局長葉昭甫表示，籲民眾選擇搭乘合法計程車，在防疫與管理較有保障。

影／中區監理所站防疫大作戰 客運站及車廂內外全面消毒

中央流行疫情指揮中心昨宣布再新確診2例本土個案，民眾擔心是否已經出現社區感染？中區客運業者今天開始防疫大作戰，監理人員派員到各個客運業者大眾運輸路線及客運站、要求業者落實不定時消毒，特別是站務員、駕駛員等第一線服務人員，執勤時需全程戴口罩，降低車廂內的群聚感染。

中部疫情氣氛緊張 燈會亮點飄香千人宴取消

台中市政府承辦台灣燈會，市長盧秀燕表示，到昨天止已超過800萬人次參觀。但疫情持續，加上中部地區傳出一起確定病例死亡，后...

入山證將走入歷史！ 南投仁愛鄉解除山地管制

南投縣仁愛鄉多數地區均屬山地管制區，人員進出均應申請入山證，但民眾前往當地景區或部落觀光通常不會申請，衍生諸多爭議，當地...

職業駕駛優先買口罩 中彰投監理所加入抗疫據點

中部出現全國第一位新冠肺炎確診死亡案例後，為讓運輸業運將安心，避免社區感染，交通部全力爭取提供汽車運輸業防疫口罩優先配購...

否認新冠肺炎首例死亡在台中 中市府：勿亂傳資訊

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內出現首起新冠肺炎死亡案例，是一名中部的60多歲男性，網傳該例發生在台中，市府今澄清此為不...

台灣燈會火熱 點燃商圈錢潮

麗寶Outlet Mall二期1月18日開幕，已滿一個月，有全球首鐘樓造型星巴克、歐風特色建築、運河吸引人潮，麗寶Outlet Mall屬半露天戶外型商場，防疫措施完善、親子設施多元，人潮未減，受惠寒假延長和台灣燈會在后里等活動，開幕一個月來，一期和二期共創下100萬人次入館。

台中泰安櫻花季花開三成 警察為櫻花加油

台中泰安櫻花季櫻花開了沒？泰安派出所今天說花開3成，可能月底會大開，但今年櫻花盛開美景可能沒像去年，應和氣候有關。

集合住宅添無障礙設施 台中最高補助216萬元

隨少子與高齡化逼近，集合式住宅流行打造友善環境，台中市住宅處補助戶外扶手、升降設備等，最多可補助總工程經費45%、216萬元，即日起開放申請至6月30日。

南投整合觀光推資源網 搶攻戶外教學商機

南投縣府努力爭取中小學戶外教學商機，整合觀光產業，並創設網路平台供全國學校查詢，昨邀縣內20家符合戶外教學條件的公家機關、觀光工廠和休閒農場等旅宿業設攤展示推廣。

埔里茭白筍農損 捲葉節蟎害的

南投縣埔里鎮是國內茭白筍主要產區，但2年多前葉片出現捲曲現象，影響植株光合作用，去年底狀況加劇，農委會農試所調查，近日確認是「捲葉節蟎」所致，政府雖許可用殺蟎藥劑預防，農民陳情希望能有更完備的防治法。

夜市生意差…攤商棄商習武 學整復助人

原在台中市逢甲夜市賣滷豆干的施少全，因近年生意不佳，改向太極拳國家教練黃正斌學傳統武術和整復，不但自己身體轉好，參加太極拳比賽還得獎，他發願要藉整復功夫來助人。

熱門新聞

一場意外…歐洲最惹人厭的鳥 變台灣大麻煩

淨心長老病逝 總統今往悼祭

桃園4路段 將增區間測速照相

竹縣耗資2.1億打造首座綜合社會福利館 6月將動工

新冠肺炎香港湧急單 台南將軍胡蘿蔔外銷搶市

龜山萬壽青山路區間測速照相 最快3月中取締

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。