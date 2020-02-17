影／白牌車司機罹新冠肺炎亡 中市府今起為合法車消毒

中部白牌車駕駛染上新冠肺炎（武漢肺炎）死亡，台中市政府今早召開首長會議，將建議台中市8100多輛計程車丶500多元計程車駕駛戴口罩開車，車上配發乾洗手，今天開始計程車除可在各所屬車行進行消毒，各種合法計程車也可每天在文心拖吊場與崇德拖吊場消毒。交通局長葉昭甫表示，籲民眾選擇搭乘合法計程車，在防疫與管理較有保障。

市長盧秀燕訪視消毒過程，她強調，市府將公私聯手加強落實防疫措施，「嚴格再嚴格！不斷做、常常做！」要讓市民放心。

台中合法計程車業者約8100多輛，市府先前已要求業者自主做好消毒防疫作業，市府也將持續與中央、各縣市保持密切聯繫，隨時掌握疫情最新狀況，讓消費者安心、讓市民放心。

市府交通局長葉昭甫表示，市府在文心與崇德拖吊場協助計程車業者消毒車輛防疫，文心拖吊場今起實施，崇德拖吊場明天開始實施，周一至周五上午9點至12點、下午2點至5點，後續消毒計畫視情況調整部署。

另市府積極調度口罩，每天準備足額數量配售給計程車業者，每片5元，每車每天額度1片，每次最多購買10片，10天後才可再買。

葉局長指出，為確保民眾的權利與安全，市府積極稽查白牌車，並輔導不合法業者走合法途徑，鼓勵民眾搭乘合法計程車，保障自身權益。此外，他提供民眾辨識白牌車的小撇步，只要是合法的計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」讓民眾輕易辨識。

交通局說明，市府積極輔導白牌車轉型為合法計程車，去年11月多元化計程車開辦上路後，已有近500名白牌車司機成功轉型加入多元化計程車；市府將持續加強聯合稽查，一旦查獲非法營業，將依違反公路法及運輸業管理條例等法令，處10萬元以上罰款，累犯將吊銷駕照、行照與牌照。