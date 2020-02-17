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影／中區監理所站防疫大作戰 客運站及車廂內外全面消毒
中央流行疫情指揮中心昨宣布再新確診2例本土個案，民眾擔心是否已經出現社區感染？中區客運業者今天開始防疫大作戰，監理人員派員到各個客運業者大眾運輸路線及客運站、要求業者落實不定時消毒，特別是站務員、駕駛員等第一線服務人員，執勤時需全程戴口罩，降低車廂內的群聚感染。
台中監理所表示，已指示各站針對第一線服務人員全程戴口罩外、並確認場站內張貼防疫海報，及利用車輛跑馬燈及場站電視牆等各種管道，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，要求業者於場站服務櫃台放置酒精消毒液，供駕駛員及乘客使用，且在駕駛員出車前一律量測體溫，徹底落實自主健康管理。
南投監理站並提醒，目前國光客運埔里轉運站、南投站、南投客運埔里總站、總達客運南投站、彰化客運南投站、員林客運竹山站等重要客運場站，均已完成清潔消毒外，呼籲民眾搭車前感覺身體不適，或感冒症狀應務必自主配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施。
南投衛生局再次提醒民衆，平時應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，減少近距離接觸，保持環境清潔及通風；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線。
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