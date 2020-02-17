台灣燈會首次安排視障者一遊 觸摸高空特技表演者道具
台灣燈會史上首次安排視障者導覽，台中巿政府文化局邀請「英國珍寶馬戲團」帶來戶外大型高空特技，今天下午更為視障朋友提供專屬服務，首次提供無障礙觸碰導覽和口述影像，創下台灣燈會31年來紀錄，包括台中在地輪椅演員、后里居民也參與的演出和導覽。
台中市文化局長張大春今天在技術人員操作說明下，和5位視障朋友一同體驗觸碰導覽和口述影像服務，包括英國珍寶馬戲團總監比利．艾爾文(Billy Alwen)，以及高空鋼索特技演員傑德・金達爾馬丁(Jade Kindar-Martin)都來到現場，帶領視障朋友觸摸表演所使用的平衡桿，體驗馬戲團表演的緊張與刺激。
這次珍寶馬戲團與市府共製高空鋼索節目，結合在地居民、在地輪椅演員一同演出，其中一位出生台中的輪椅演員，更親筆寫信給導演比利．艾爾文，爭取演出機會，導演對此大為動容，主動向市府要求一定要邀請他來參加，成功促成此次合作。
文化局表示，2020台灣燈會戶外大型特技展演，特別規劃觸摸導覽，讓視障朋友可透過觸覺得知相關演出細節，例如鋼索、平衡桿這些較少接觸的表演器材，協助視障朋友融入表演空間與場域，同時也配戴語音導覽機，藉由比利導演親自口述，詳細瞭解演員的肢體動作，感受演出情境。
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