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入山證將走入歷史！ 南投仁愛鄉解除山地管制

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉解除山地管制區，本月21日起免辦入山證，但部分單位仍有登山入園等相關規範，上山民眾仍需瞭解，且依法申請。圖／本報資料照
南投縣仁愛鄉解除山地管制區，本月21日起免辦入山證，但部分單位仍有登山入園等相關規範，上山民眾仍需瞭解，且依法申請。圖／本報資料照

南投縣仁愛鄉多數地區均屬山地管制區，人員進出均應申請入山證，但民眾前往當地景區或部落觀光通常不會申請，衍生諸多爭議，當地警方曾為此召開地方座談會，且中央推行開放山林，日前公告解除山地管制，21日起免辦入山許可證。

仁愛警分局去年邀集公所、鄉代會、林務局、太魯閣國家公園管理處、鄉內村長和社區協會等召開地方座談會，並徵詢意見，與會人士多傾向解除管制區，而經考量當地觀光需求、產業發展和執法現況等因素，日前正式公告解除山地管制區。

南投縣警察局保安科表示，中央去年宣布開放山林，並持續檢討縮減「國家安全法」劃設山地管制區，雖尚未三讀通過，但地方已有達成共識，因此順應民情，也回歸現實執法，已在2月12日公告解除仁愛鄉山地管制區，並從21日生效。

但警方也提醒，21日後到仁愛鄉境內登山旅遊雖不用辦入山許可證，但部分國家公園或地方政府等單位仍有相關規範，中央也有整合登山相關資訊，因此建議民眾上山前可上「台灣登山申請整合資訊網」先行瞭解，有需求再依法提出申請。

太魯閣國家公園 警察
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