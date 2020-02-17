職業駕駛優先買口罩 中彰投監理所加入抗疫據點

中部出現全國第一位新冠肺炎確診死亡案例後，為讓運輸業運將安心，避免社區感染，交通部全力爭取提供汽車運輸業防疫口罩優先配購，台中監理所表示，今天起朝「一周領一次，一次領七片」配額，提供中彰投每日3416片醫療口罩，供各類客運業業者購買，每片統一售價5元。

台中區監理所表示，目前每日獲配發3416片醫療口罩，供中彰投地區公路汽車客運業（中市公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（中市計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等，由運輸業業者購買，每日每人配額一片，每片5元；為避免造成汽車運輸業者困擾及來回奔波購買，自今天起即朝「一周領一次，一次領七片」方向辦理，強調現階段供給數量穩定。

中區監理所並說，目前中央分配的醫療口罩目前為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，台中市公車及計程車業者由台中市府轄管，口罩配購部分，請洽台中市交通局請購，而台中市、彰化縣及南投縣內，請各汽車運輸業公司或公（工）會購買口罩前，先行電話洽轄管監理機關確認，再前往購買。

各汽車運輸業運將口罩優先配購，公路汽車客運業，由監理所站通知業者前來購買領用配發，其他遊覽車客運業、計程車客運業、小客車租賃業請洽台中區監理所運輸管理科、豐原監理站、彰化監理站、南投監理站第三股辦理。

圖／台中區監理所提供