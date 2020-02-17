否認新冠肺炎首例死亡在台中 中市府：勿亂傳資訊

國內出現第一例新冠肺炎死亡個案，網傳個案在台中。台中市政府今天澄清這項不實資訊，包括未接獲中央相關通知，台中也無發生社區感染，提醒民眾不要亂傳以免觸法。

中央流行疫情指揮中心16日公布，國內出現首例新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案，是一名中部60多歲男性，由於網路紛傳死亡案例在台中，市府今天發布新聞稿澄清這是不實資訊。

台中市衛生局表示，市府與中央保持24小時聯繫、隨時監控疫情，目前並未接獲中央相關通知；對於網傳首例死亡出現在台中的不實訊息，市府提醒，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證內容是否屬實。

衛生局提醒，民眾切勿隨意散播轉傳不實疫情資訊，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法等相關規定，如查獲可移送檢方偵辦，並科新台幣300萬元以下罰金。

由於這起死亡個案是白牌計程車司機，交通局表示，自農曆年前已針對計程車業者加強防疫宣導，呼籲駕駛配戴口罩、落實肥皂勤洗手等，同時已向中央爭取足額防疫口罩，請司機向所屬車行或車隊購買。

交通局指出，近日也將提供免費清潔液，對象包含共同營業區內（台中、彰化、南投、苗栗）的計程車駕駛，可自備1000CC以下不透光容器，持計程車執業登記證至台中市交通局裝取。

交通局表示，已積極輔導白牌車轉型為合法計程車，去年11月多元化計程車開辦上路後，已有近500名白牌車司機成功轉型加入多元化計程車；市府將持續進行聯合稽查，一旦查獲非法營業，將依法處10萬元以上罰鍰，累犯將吊銷駕照、行照與牌照。