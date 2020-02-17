瓶鼻海豚流刺網纏身 陳屍彰化線西海岸

一隻瓶鼻海豚昨天被發現陳屍彰化縣線西鄉線西水道出海口，身體多處纏繞流刺網，是否因此喪命或迷航擱淺，有待成功大學鯨豚中心解剖，釐清確切死因。

海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊今天表示，所轄鹿港巡邏站人員昨天在彰化縣線西水道巡邏時，接獲民眾通報出水口有一隻死亡鯨豚，人員除立即趕往確認，也通報中華鯨豚協會、成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心派員到場協助辨識，並執行後續調查研究。

第三岸巡隊指出，初步檢視這隻死亡鯨豚外觀有流刺網纏繞且有多處明顯傷痕，測量體長約240公分、寬約60公分，經成大鯨豚研究中心人員現場判定品種為瓶鼻海豚，後續將屍體運回成大解剖研究，以釐清死因。

海巡署呼籲，保護保育類動物是每個人責任，若民眾發現有鯨豚擱淺，可立即撥118免費報案專線，海巡署將第一時間派員前往搶救。