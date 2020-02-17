交安文宣出現中國女交警 中市警回收並究責

台中市警察局的交通安全文宣出現中國大陸女交警卡通圖案，市警局交通警察大隊今天表示，因業務承辦及審查人員未能發現委外廠商誤植圖案，除回收文宣外，並將依規究責及懲處。

台中市警察局日前發給各分局向民眾宣導「請走行人穿越道」的海報，被民眾發現海報上的漫畫女交警穿著中國女交警制服，引發民眾質疑。

市警局交通警察大隊對此表示，為宣導行人勿違規及穿越車道等交通安全議題，交通大隊於去年8月發包印刷9種不同交安文宣，其中1種出現類似中國公安女交警的卡通圖案引發質疑，爭議文宣共印製5000張，總費用新台幣5355元。

交通警察大隊指出，去年9月初印刷完成後，宣導單分發至警察局各分局，由分局人員宣導時發送給民眾，警方在發現錯誤後，除了立即收回已發到各分局的文宣，也請廠商重新印製新的版本，相關成本均由廠商自行吸收。

交通警察大隊表示，這份文宣由大隊行政組負責聯繫廠商製作，因相關承辦及審查人員沒有發現文宣有誤植情形，除將依規定議處，追究相關行政責任外，另將成立文宣審查小組，以更嚴謹的態度，審查所有交安文宣，避免發生類似事件。