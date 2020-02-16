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無懼新冠肺炎損觀光 南投出招強攻學生旅遊商機
南投縣政府爭取中小學戶外教學商機，不僅整合縣內觀光產業創設網路平台供全國學校查詢，今更邀縣內符合戶外教學條件的公家機關或民間旅宿業到暨大設攤，向全國校長或代表推廣成果，盼助業者度過遭受新冠肺炎疫情波及的觀光寒冬。
近期因新冠肺炎疫情延燒他國，台灣觀光產業也受衝擊，南投縣觀光產業聯盟協會表示，不少團客因疫情無限期延後參訪，連帶影響訂房供餐，學生戶外教學也多暫緩或停辦，尤其是4月前活動行程多遭取消，對地方觀光衝擊甚鉅。
縣府指出，教育部公告學校每年應舉辦2次戶外教學，為爭取各校到南投旅遊，去年8月號召縣內觀光業且整合旅宿資源後將相關資訊統一上架至網路平台「南投縣戶外教育資源網」供全國學校查詢，近期雖多取消但仍著眼後續觀光效益。
縣府今為此邀科博館鳳凰谷鳥園、車籠埔斷層保存園區、水里蛇窯、糯米橋休閒農業區、集元果觀光工廠、妮娜巧克力夢想城堡及金都餐廳等20家民間或公家旅宿業者到暨南國際大學設攤展示近年戶外教育成果，並與全國中小學代表互動。
縣府教育處表示，近年觀光在陸客不來、景氣差、新冠肺炎疫情等多重不利因素下，觀光產業低迷已久，中央雖將推行紓困預算、振興消費等政策，縣府除配合中央，也會持續結合各方資源，拓展地方商機，也協助業者創新市場，度過難關。
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