居家檢疫者無固定住所 中市府安排至檢疫所

台中市一名經小三通入境的民眾需要居家檢疫，但因他居住地點為使用布棚搭建的臨時棲身住所，台中市政府安排他至檢疫所進行隔離。

台中市政府今天發布新聞稿表示，有民眾經小三通入境，負責的公所里幹事通知後，立即追蹤此民眾居家檢疫資料，先以電話關懷，得知民眾身體狀況良好，親自現地查訪，發現民眾居住地點為使用布棚搭建的臨時棲身住所。

里幹事隨即通知民政系統、轄區派出所及衛生局，並在15日由衛生局、消防局、警察局、民政局及區公所人員到場，順利協助將此民眾安排至檢疫所進行隔離。

民政局長吳世瑋表示，新冠肺炎防疫期間，台中市里幹事及里長皆非常關懷民眾居家檢疫的情形，努力堅守防疫防線，預防任何防疫缺口的出現，務必讓整體基層防護網更加完整。

受到新冠肺炎影響，許多旅客衍生旅遊、住宿及運輸類的解約退費糾紛，台中市法制局表示，截至2月11日已受理相關消費申訴近70件，遂針對受新冠肺炎疫情影響的國外旅遊消費處理方式，整理旅遊退費Q&A簡明圖檔並隨時更新，民眾可至臉書（Facebook）「台中市政府法制局」粉絲專頁查詢。

世界衛生組織（WHO）11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。