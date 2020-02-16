中市寵物公園公廁被封 議員：公共設施不應貪方便

台中市目前有2處寵物公園，包括東區泉源公園及南屯區文心森林公園，成為知名的寵物地標。市府建設局在泉源公園增設公廁，今年的1月中，卻因水塔浮球故障等事由，最近貼上封條深鎖。民眾向議員鄭功進反映，遛狗時夜間根本找不到「方便」處，難道市府要他們也用狗便袋嗎？

市府建設局表示，已於2月10日會同區公所、里長等現場勘查，主要因蓄水塔浮球故障造成水源出現問題，並非地下水源不足，2月13日已修復完成，目前開放民眾正常使用。

鄭功進指出，泉源公園號稱「泉源」但很諷刺，最近因無水可用，公廁被貼封條，讓知名的寵物公園失色，狗主人也反彈，因帶著狗兒要到別的地方借廁所，很不方便！

市府建設局先請在地里長，修繕好水塔及浮球等周邊設施，先行開放使用，後續將再聯絡台水等管線單位，盡速完成自來水接管，並請東區區公所，加強環境清潔維護。

他說，市府推動公廁革命，希望民眾有方便之處，用意不錯，但市府前幾日不應採消極禁用的鴕鳥心態，不免讓人質疑，口口聲聲說的公廁革命，難道是一場笑話？

鄭功進並表示，公共設施不應僅為貪圖施工方便，跳過自來水的接管工程，草率使用地下水便宜行事。現況泉源公園內的公廁設施，因全靠抽取地下水，不僅無法確保水質的安全性，一旦公園周邊有新建案，就會面臨無水可用的窘境。

陳姓居民向鄭功進反映指出，自己會帶家裡的小型犬到東區的寵物公園散步，以前晚上每次清完狗便，常常都會到公園的廁所，洗洗手順便上個廁所，上個月突然無處可「方便。」

另有市民說，全台中就東區有這麼一處寵物公園，市府應更積極建設周邊的軟硬體建設，一座沒有水的公廁，其實就是對毛主人的不友善。

建設局指出，泉源公園寵物專區劃分為大、小型犬區域，目前使用情形良好；另文心森林公園內亦設有開放式寵物專區，因該區域目前提供燈會活動使用，將於燈會完畢後再恢復使用。

考量民眾對寵物活動場域的重視，市府目前研議在太平區公5公園、后里區環保公園等區域規劃寵物專區，以提供市民的毛小孩，更多的專屬休憩活動場域。