快訊

謝長廷稱鑽石公主號遊客19日返台免再隔離 外交部打臉

專家：新冠肺炎太多未知數 有必要擴大篩檢

中市寵物公園公廁被封 議員：公共設施不應貪方便

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市東區泉源公園是知名寵物公園，公廁日前被封，引民怨。圖／鄭功進提供

台中市目前有2處寵物公園，包括東區泉源公園及南屯區文心森林公園，成為知名的寵物地標。市府建設局在泉源公園增設公廁，今年的1月中，卻因水塔浮球故障等事由，最近貼上封條深鎖。民眾向議員鄭功進反映，遛狗時夜間根本找不到「方便」處，難道市府要他們也用狗便袋嗎？

市府建設局表示，已於2月10日會同區公所、里長等現場勘查，主要因蓄水塔浮球故障造成水源出現問題，並非地下水源不足，2月13日已修復完成，目前開放民眾正常使用。

鄭功進指出，泉源公園號稱「泉源」但很諷刺，最近因無水可用，公廁被貼封條，讓知名的寵物公園失色，狗主人也反彈，因帶著狗兒要到別的地方借廁所，很不方便！

市府建設局先請在地里長，修繕好水塔及浮球等周邊設施，先行開放使用，後續將再聯絡台水等管線單位，盡速完成自來水接管，並請東區區公所，加強環境清潔維護。

他說，市府推動公廁革命，希望民眾有方便之處，用意不錯，但市府前幾日不應採消極禁用的鴕鳥心態，不免讓人質疑，口口聲聲說的公廁革命，難道是一場笑話？

鄭功進並表示，公共設施不應僅為貪圖施工方便，跳過自來水的接管工程，草率使用地下水便宜行事。現況泉源公園內的公廁設施，因全靠抽取地下水，不僅無法確保水質的安全性，一旦公園周邊有新建案，就會面臨無水可用的窘境。

陳姓居民向鄭功進反映指出，自己會帶家裡的小型犬到東區的寵物公園散步，以前晚上每次清完狗便，常常都會到公園的廁所，洗洗手順便上個廁所，上個月突然無處可「方便。」

另有市民說，全台中就東區有這麼一處寵物公園，市府應更積極建設周邊的軟硬體建設，一座沒有水的公廁，其實就是對毛主人的不友善。

建設局指出，泉源公園寵物專區劃分為大、小型犬區域，目前使用情形良好；另文心森林公園內亦設有開放式寵物專區，因該區域目前提供燈會活動使用，將於燈會完畢後再恢復使用。

考量民眾對寵物活動場域的重視，市府目前研議在太平區公5公園、后里區環保公園等區域規劃寵物專區，以提供市民的毛小孩，更多的專屬休憩活動場域。

寵物 東區
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

印度推潔淨計畫蓋公廁 德里逾5成很髒或不堪用

中市公廁修繕 「不再害怕使用」

中市爭取千萬修老舊公廁 民眾：以後較不害怕使用公廁

民進黨中市黨部主委 2議員表態參選

相關新聞

中市寵物公園公廁被封 議員：公共設施不應貪方便

台中市目前有2處寵物公園，包括東區泉源公園及南屯區文心森林公園，成為知名的寵物地標。市府建設局在泉源公園增設公廁，今年的...

你有比他愛台灣？ 這英國人主動到亂葬崗清垃圾

一般人都對垃圾「嫌惡」，更何況是有忌諱的墓地垃圾，在彰化卻有位英國人不僅「墓仔埔嘛敢去」，還專門去清垃圾，被喻為是「真心...

影／夜市生意差換跑道 攤商習武學整復助人

太極拳國家教練黃正斌熱愛傳統武術，除了開武館傳承武術，近年還把整復推拿手法發展成加盟事業，協助年輕人創業。原在台中市逢甲...

鎮瀾宮祈福消災法會 顏清標：求媽祖婆早日撲滅疫情

一年一度的大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香，已於元宵節當晚，由董事長顏清標擲筊向大甲媽請示，訂於國曆3月19日晚上11點5分起...

日治警宿舍 鹿港打造青創基地

建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，昨天舉辦開工典禮，預定年底完工。

員林最牛釘子戶 終於要拆

彰化縣員林市山腳路二段10多年辦理道路拓寬，幾乎所有屋主同意徵收，只有一戶屋主拒拆遷，建物早已沒人使用，卻還留著門柱在馬路中間屹立不搖，地方稱「最牛釘子戶」成為奇景。內政部都市計畫委員會去年通過將該處變更為道路用地，目前已公告，接下來可依法拆除，近期也規畫出該戶位置可作為「庇護島」，降低車禍發生。

九族櫻花祭 野餐品茶

目前正是櫻花盛開季節，日本因為新冠肺炎疫情被我國列為一級旅遊警戒區，想到日本賞櫻民眾相當扼腕。日月潭九族文化村園區內5000棵櫻花盛開美不勝收，同時舉辦九族櫻花祭和櫻花茶會，不用到日本也能感受人在櫻花林中，欣賞落英繽紛的美景。

日客「漫活散策」 逛燈會遊台中

台中市府觀旅局與日本溫泉美食健行機構合作，舉辦「2020漫活散策in台中」觀光活動，近200名日客到訪，以開放式戶外遊程為主題，飽覽台中文史據點，沿途品嘗肉丸、珍奶等小吃，希望能有更多日本旅客都來台中體驗「散策台中」的美好。

天氣多變禽流感也延燒 彰化大城今撲殺7千多隻土雞

彰化縣在2月12日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今天日...

中市潭子生命紀念館啟用 首波提供1206個骨灰櫃

為提供優良殯葬設施，台中市政府斥資9800多萬元打造台中市潭子生命紀念館，經5年籌劃興建，去年底完工，今日舉行啟用典禮，...

夜幕下浮現璀璨星座！台灣光影藝術節明年續辦

2020台灣燈會在台中，國立台灣美術館與交通部觀光局合作推出台灣國際光影藝術節，今天上午舉行國際研討會。交通部長林佳龍致...

鹿港和興派出所宿舍修繕 完工後將成為青創基地

建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，今天舉辦開工典禮，預定年底完工，縣長王惠美說，修復後將變身為彰化...

熱門新聞

桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

員林「釘子戶」奇景 將拆遷規劃「庇護島」紓解交通

竹縣尖石變身粉紅仙境 櫻桃花季登場賞花不必出國

朝天宮封街席開4千桌除疫法會 內政部長親往開香

神奇！內政部長拜完媽祖 3名失蹤檢疫者很快找到

苗栗永和山水庫水位下降 岩壁露出奇景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。