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你有比他愛台灣？ 這英國人主動到亂葬崗清垃圾

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
這位英國人不僅「墓仔埔嘛敢去」，還專門去清垃圾，被喻為是「真心愛台灣」。 照片／彰化市延平里長陳雯嘉提供

一般人都對垃圾「嫌惡」，更何況是有忌諱的墓地垃圾，在彰化卻有位英國人不僅「墓仔埔嘛敢去」，還專門去清垃圾，被喻為是「真心愛台灣」。

彰化市大埔截水溝是彰化市重要的治山防洪排水，溝裡生態十分豐富，除魚兒悠游，還有無數的野鳥覓食，甚至棲息，而兩側護岸道路更是市區聯外捷徑，平時車流量甚大，但很多民眾往往隨手，就把垃圾往溝裡丟，連帶兩側護岸道路也散布垃圾，尤其臨近禁葬公墓旁，常有成群流浪犬流連，還有人餵食，更是垃圾滿地，形成髒亂點。

過去還曾經發生有三名大學生，在搬家時，竟然將大小包的廢棄物丟進截水溝，後來經過清潔隊利用監視器，以車追人，揪出這三名沒有公德心的學生，處以清潔環境等相關工作的勞動服務，以示薄懲。

最近有民眾經過彰化市大埔截水溝旁的公墓時，看到一位「阿兜仔」彎著腰撿拾垃圾，旁邊早已打包幾大包黑色塑膠袋，覺得很好奇，後來，經彰化市公所清潔隊臉書紛絲團披露後，大家才知道他的身分。

這處墓地屬於彰化市延平里，里長陳雯嘉說，日前她經過到亂葬崗小路，就發現很多垃圾，原本通知清潔隊來清理，但昨天接獲民眾通報，指有一位外國人身邊有好幾大包垃圾，不知道原因，請她前往了解。

陳雯嘉說，她到場後，不知道是這位外國人拿來丟或者等著丟，但因雙方言語不通搭不起來，而小路的垃圾都不見了，她即指著塑膠袋，他比出「ok」，確認他是熱心從亂葬崗小路撿來的垃圾。不過，他一直沒有表達身分，只知道是英國人，可能運動經過，看到滿路垃圾，主動清理。

陳雯嘉說，很欽佩這位英國人的義舉，相對於本地一些民眾的沒有公德心，則讓人羞愧，也拜託大家不要再亂丟垃圾了。

彰化市公所清潔隊長林群富說，當民眾還在自己的家園亂丟垃圾，破壞環境時，看到這位來自異鄉的朋友，卻主動維護我們的環境清潔，豈不令人汗顏。希望能找到這位熱心英國人，好讓市公所清潔隊表揚他的熱心公益。

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