影／夜市生意差換跑道 攤商習武學整復助人

太極拳國家教練黃正斌熱愛傳統武術，除了開武館傳承武術，近年還把整復推拿手法發展成加盟事業，協助年輕人創業。原在台中市逢甲夜市賣魯豆干的施少全因為感到近年生意不佳，改向黃學整復，不但自己的身體好了，參加太極拳比賽還得獎，他發願要藉整復功夫助人。

黃正斌是留美的環境工程碩士，曾是金融業的高階管理層，但因為自幼習武，並具有太極拳國家教練和裁判資格，對推展傳統武術有使命感，多年來即使武館賠錢，武館仍一直開著。

武館經營不易，以往都靠黃正斌在金融界所得支撐，後來發現許多人上武館是為了求助治療跌打損傷，因此他結束了金融業工作，以黃姓祖宗堂號正式開了間「江夏傳統整復推拿」，施少全今在台中市松竹路開設的分館，已是江夏的全省第13家分館。

施少全上午在台中市松竹路開館，施妻擔任助手。他說，受大環境影響，近年夜市生意大不如前，他經營的攤子營收比以前少了3成；因為感覺不改變不行。向黃正斌學習整復後，不但自己以往因顧攤和搬東西所造成的身體不適，不但因此好了，一次參加了國內的太極拳推手比賽還得到第三名，讓他感覺收穫良多，並對未來新事業的發展有信心。

黃正斌認為，習武的初心就是服務社會和助人，整復事業也是服務社會的延伸，且調查顯示，傳統整復推拿是未來AI最難取代的行業，想要加入行列的人很多，但要加入他的江夏傳統整復推拿加盟事業，一定得要有服務社會和助人之心，這也是他收徒傳教功夫最首要的要求。