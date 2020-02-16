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鎮瀾宮祈福消災法會 顏清標：求媽祖婆早日撲滅疫情
一年一度的大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香，已於元宵節當晚，由董事長顏清標擲筊向大甲媽請示，訂於國曆3月19日晚上11點5分起駕，鎮瀾宮今天辦消災解厄祈福法會，顏清標說辦法會求媽祖婆和天公伯，讓肺炎疫情降到最低，早日撲滅。
顏清標說，媽祖婆和天公伯是慈悲的，眾人心願都希望疫情早日撲滅，讓大家回到工作崗位，學生回學校上課，顏清標說，新冠肺炎發生後，許多信徒向鎮瀾宮問有無口罩，大人小孩都需要，廟方很困擾，因為沒有口罩可提供。
鎮瀾宮表示，最近有許多香客及媒體詢問，是否會因為目前的疫情，對進香的活動造成改變或影響？依目前中央流行疫情指揮中心的宣導，目前尚沒有社區感染的風險。
廟方除了加強宣導團隊及民眾要自主管理並關注自己的身體狀況，每天量體溫，勤用肥皂洗手，少出入通風不良的密閉空間之外，大甲鎮瀾宮今年特別在於遶境起駕前，舉辦禳災祛厄祈福法會，為台灣祈求風調雨順、國泰民安，也祈求媽祖保佑今年文化節及遶境進香活動順利圓滿；也希望透過祈福法會，進一步能夠安定民心，在防疫當下，也要維持社會經濟的穩定發展。
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