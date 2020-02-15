天氣多變禽流感也延燒 彰化大城今撲殺7千多隻土雞
彰化縣在2月12日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今天日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺7230隻土雞。
彰化縣動物防疫所長董孟治表示，近來天氣多變，且明天寒流即將南下，溫度變化劇烈的影響，使得家禽免疫力下降而罹病，請養禽業者注意禽場內的保暖與通風工作，避免飼養過度密集，也不要讓場內家禽出售時間拖延太長，或讓雞販頻繁進雞舍抓雞，以免病原藉由人員車輛傳播。
動防所也指出，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場；平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也要求人員更換衣鞋，車輛消毒後才可進入。
若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，若沒有落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言