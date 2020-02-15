天氣多變禽流感也延燒 彰化大城今撲殺7千多隻土雞

彰化縣在2月12日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今天日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺7230隻土雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，近來天氣多變，且明天寒流即將南下，溫度變化劇烈的影響，使得家禽免疫力下降而罹病，請養禽業者注意禽場內的保暖與通風工作，避免飼養過度密集，也不要讓場內家禽出售時間拖延太長，或讓雞販頻繁進雞舍抓雞，以免病原藉由人員車輛傳播。

動防所也指出，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場；平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也要求人員更換衣鞋，車輛消毒後才可進入。