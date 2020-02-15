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日客「散策」逛台灣燈會、台中舊城區 感受觀光魅力

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「漫活散策in台中」行程今日從台中公園出發，行經台中文學館、春水堂創始店、刑務所演武館、台中州廳、全安堂太陽餅博物館、台中火車站，最後到第四信用合作社。圖／台中市政府提供

台中市觀旅局籌備半年，與日本溫泉美食健行機構 (ONSENガストロノミーツーリズム推進機構)首次合作，共同辦理「2020漫活散策in台中」，以開放式戶外遊程為主題，盼趁2020台灣燈會期間，吸引日客到訪台中中區，賞燈之餘也深度體驗舊城區獨有自然美景、歷史文化及特色美食，展現台中多元豐富的觀光魅力。

「2020漫活散策in台中」今日在台中公園舉行歡迎活動開幕啟程儀式，共9團散策旅遊團、近200位日客批次出發。台中市副市長令狐榮達表示，這段期間正逢新冠肺炎疫情防疫期間，但溫泉漫活散策主要以開放式、陽光下的戶外行程為主，且市府防疫工作慎重完備，未有社區感染案例，歡迎日本與世界各地觀光客到台中遊玩。

台中市觀旅局長林筱淇說，燈會期間有來自東京、大阪、岡山、熊本、名古屋、福岡等地上百團日本旅客來台觀光，總人數超過4000人，今天參與「漫活散策in台中」觀光活動的日本客人就近200人次。相信「散策台中」是瞭解城市組成的最好方法，讓旅客親身體驗充滿文化、歷史、美食的每一個城市角落，感受台中舊城區所帶來的驚喜，為旅遊留下令人難以忘記的「台中印象」。

觀旅局強調，台中作為這項系列旅遊活動的海外首站，具有開創性的紀念意義，在地豐富的觀光資源，符合其散策條件，再加上2020台灣燈會加乘效應，有效在日本市場打開台中的知名度。

「漫活散策in台中」行程今日從台中公園出發，行經台中文學館、春水堂創始店、刑務所演武館、台中州廳、全安堂太陽餅博物館、台中火車站，最後到第四信用合作社。沿途還準備了「芭樂切、落花生」、春水堂的「珍珠奶茶」、知名「洪瑞珍」的三明治，以及第二市場的肉燥飯、肉丸及魚丸湯，百年的全安堂太陽餅，還有蟬聯多年台中十大伴手禮的寧菠小館的竹筍糕、第四信用合作社的冰淇淋等。

「2020漫活散策in台中」今日在台中公園舉行歡迎活動開幕啟程儀式，共9團散策旅遊團、近200位日客批次出發。圖／台中市政府提供
「2020漫活散策in台中」今日在台中公園舉行歡迎活動開幕啟程儀式，共9團散策旅遊團、近200位日客批次出發。圖／台中市政府提供

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