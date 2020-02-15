台灣燈會森林機械巨蟲秀 展現科技感

台、法合作「森林機械巨蟲秀」在台灣燈會后里森林園區登場，高12公尺的機械巨獸，白天是大型裝置藝術，晚上則與法國馬戲團互動展演，展現科技感，讓遊客大開眼界。

2020台灣燈會8日在台中后里開展，除了主燈秀外還有多項展演，讓民眾在賞燈之外，在視覺感官上大飽眼福。台、法合作「森林機械巨蟲秀」，機械巨獸與法國機械巨獸馬戲團互動展演，吸引許多民眾駐足欣賞。

機械巨蟲拉起吊環，2名表演者在吊環上表演，絢麗演出讓鄭小姐和吳小姐驚呼連連，她們說，第一次在戶外看到這麼大型的展演，馬上被吸引目光，感受到充滿科技感的台灣燈會。

李太太分享欣賞「森林機械巨蟲秀」的心得，覺得很厲害，可以創造這樣的舞蹈，真的很新奇，小朋友也很高興地說，「自己好像縮小來到了蟲蟲世界喔」。

台中市政府表示，交通部邀請法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團演出「森林夢奇地」，展演地點在森林園區「科技展演燈區」，即日起至22日，每晚5時10分、6時30分、8時10分，各演出半小時。