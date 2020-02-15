中市潭子生命紀念館啟用 首波提供1206個骨灰櫃
為提供優良殯葬設施，台中市政府斥資9800多萬元打造台中市潭子生命紀念館，經5年籌劃興建，去年底完工，今日舉行啟用典禮，共規劃2萬5000個櫃位及神主牌位，預計2月17日後先提供1206個骨灰櫃、232個骨骸櫃及神主牌位區，供民眾申請使用，後續再逐年編列經費增設櫃位。
台中市民政局長吳世瑋表示，潭子生命紀念館已進駐相關人力與系統設備，今天舉行啟用典禮，啟用後將提供行政辦公區域、家屬休息區、地藏王祭拜區及骨灰骸存放區等完整殯葬設施，讓民眾有乾淨、舒適、便捷的治喪環境。
吳世瑋說，市府持續提升優良殯葬服務品質，除東勢殯儀館、潭子生命紀念館陸續啟用外，外埔區第二納骨塔、無主聚寶盆及太平第一花園公墓第三納骨塔興建案皆規劃設計中，未來將提供更新式、更專業的殯葬設施與服務，滿足民眾需求。
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