中市潭子生命紀念館啟用 首波提供1206個骨灰櫃

南投烏溪「鳥嘴潭」人工湖是行政院前瞻計畫重大建設，但未來每天21萬公噸水用在彰化、僅4萬公噸分配給草屯，南投縣自來水普及率又是全國倒數第二，讓南投縣民不滿，副縣長陳正昇說，中央對於水資源分配應有完善配套，自來水公司也要多投注經費，提升南投自來水普及率，對南投縣民才公平。

2020-02-14 23:49