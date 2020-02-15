鹿港和興派出所宿舍修繕 完工後將成為青創基地
建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程，今天舉辦開工典禮，預定年底完工，縣長王惠美說，修復後將變身為彰化縣第一個青年創意基地，並結合周邊文化資產景觀，打造為鹿港鎮的文化及青創觀光地標。
和興派出所宿舍修繕再利用工程總經費3252萬餘元，文化部補助8成，其餘由縣府配合。開工典禮由縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人主持，預定年底修復完成。
王惠美說， 「和興派出所及其宿舍群」位在鹿港鎮中山路上，清領時期為鹽業總館，日治時期改為設立派出所，目前所見的建築為昭和年間增建騎樓立面後的成果，立面屋頂為山型女兒牆，造型典雅樸實，周邊還有甕牆，有它的歷史文化價值及時代意義，在後方是宿舍群，目前留存一棟木造建築與一對洗石子門柱為日治時期建物，是伴隨許多鹿港在地民眾成長的重要生活記憶，未來完成後將與桂花巷藝術村媲美。
彰化縣文化局表示，由於「和興派出所及其宿舍群」極富歷史及文化價值，彰化縣政府在107年將派出所本體登錄為歷史建築，並將後側宿舍群納入「再造歷史現場」計畫範圍，以和興派出所宿舍群為核心，結合歷史建築和興派出所，朝向鹿港青年創意基地及鹿港鹽業歷史產業館為目標，利用現有歷史建築及宿舍群修繕，建立文化資產保存、鹽業產業的認識、青年洄游的創意、社區生活的服務發展等多面向，作為推動文化創意產業推廣據點。
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