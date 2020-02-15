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員林「釘子戶」奇景 將拆遷規劃「庇護島」紓解交通

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
縣府與公所規劃釘子戶土地徵收後，規劃設置「庇護島」，改善交通問題。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市山腳路二段10多年辦理道路拓寬，幾乎所有屋主同意徵收，只有一戶屋主拒拆遷，建物早已沒人使用，卻還留著門柱在馬路中間屹立不搖，地方稱「最牛釘子戶」成為奇景內政部都市計畫委員會去年通過將該處變更為道路用地，目前已公告，接下來可依法拆除，縣府近期也規畫該戶位置將作為「庇護島」，降低車禍發生。

員林市公所過去試圖與住戶協調，但地主表明徵收要「合理的價格」，加上土地有多名持有人，須家族一起決定，員林市長游振雄說，該畸零地面積約20坪，另有周邊徵收土地共約近百坪，過去政府徵地用公告現值加四成，接下來會先與地主協議價購，若沒結果將以市價徵收，希望雙方能儘快解決問題。

員林鎮振興里山腳路二段是沿八卦山麓南北向、斜彎的既有道路，只有8公尺寬，隨著人口逐漸密集，附近又有中州技術學院、大慶商工、青山國小及台76東西向快速道路交流道，車流量大，公所2008年爭取到經費，辦理山腳路二段截彎取直拓寬工程，34戶住戶同意，卻留下一戶「死守祖產」，留下這幅奇景。

附近居民指出，該處南來北往車流大，都須閃過該戶，若要從崙雅巷彎路進對巷湶州路也因視線不良，行進不順暢，車禍頻傳，路口設置防撞柱可得看出被衝撞的痕跡，希望能早日改善。

游振雄說，該戶土地過去屬於農業區，須透過協商徵地，但與地主始終無法達成共識，才透過縣都市計畫委員會審議，辦理變更道路用地，再送到內政部再審議，終於去年10月內政部都市計畫委員會審議通過，讓用地編定變更為道路用地，接下來仍須經過查估地價等流程才能完成徵收，評估南北向都是混合車道，希望該處未來能綠美化作為「庇護島」，分流車輛，改善三腳路道路壅塞問題。

彰化員林鎮山腳路最牛釘子戶，死守最後門柱。記者林敬家／攝影
彰化縣員林市山腳路二段10多年辦理道路拓寬，幾乎所有屋主同意徵收，只有一戶屋主拒拆遷。記者林敬家／攝影

內政部 都市計畫 奇景
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