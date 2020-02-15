九族文化村櫻花茶會 體驗被5000棵櫻花包圍的浪漫

目前正是櫻花盛開季節，日本因為新冠肺炎疫情，被列為一級旅遊警戒區，想到日本賞櫻民眾相當扼腕。日月潭九族文化村園區內5000棵櫻花盛開美不勝收，同時舉辦九族櫻花祭和櫻花茶會，不用到日本也能感受人在櫻花林中，感受落英繽紛的美景。

魚池鄉長劉啟帆說，九族櫻花祭是台灣歷史最久、規模最大的賞櫻盛會，今年邁入第20年，魚池鄉公所與九族文化村盛大舉行的櫻花茶會，2月16日在九族文化村的櫻花林，將邀請遊客與茶人司茶對話，歡迎來賞櫻的遊客共品花間茶香。

茶會將由日月潭茶藝推廣協會安排二十幾位茶師，在櫻花林的櫻花樹下設下23席茶席，茶葉是魚池鄉特產的紅玉紅茶(台茶18號)和紅韻紅茶(台茶21號)，讓來自是台灣甚至世界各地的遊客，品賞產自魚池鄉的世界第一棒的紅茶，並幫助在地的茶農推廣。

茶會中午更可以在草地上野餐品賞旬味特地為櫻花祭精心特製的櫻花便當，但是這份便當可不是隨時可以買得到，貼心提醒想吃櫻花便當的民眾須提前一日預定哦。