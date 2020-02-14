聽新聞
test
0:00 / 0:00
新住民比美 號召「勇敢走出來」
「勇敢走出來，一起圓夢！」台灣新住民人權展望協會舉辦的台灣選美盛事，3月1日將在彰化市舉行初選，執行長黎氏王燕昨天率領歷屆選美佳麗暖身，並宣布這次選美比賽，不再限於越南配偶，歡迎其他地區的新住民，甚至台灣媽媽踴躍報名，共同參與這場美的饗宴。
台灣新住民人權展望協會全國理事長張晉祥等人，率同2019年馬來西亞選美比賽國服冠軍黎玉宣、2018年台灣選美比賽冠軍黎慧宜、2018年歐洲盃選美比賽亞軍阮明明、2019年台灣選美比賽冠軍阮玉惠、2019年台灣選美比賽才藝冠軍武玉嬌，昨在安平區建平里活動中心亮相，佳麗一字排開瞬間成了鎂光燈的焦點。
黎慧宜說，每天上班後回家，煮飯、帶小孩，直至參加選美活動，重新找回自信。
這次選美活動初選訂於3月1日下午4時在彰化市名富宴會餐廳舉行，決選則預定5月在台南市擇地辦理。報名電話：黎氏王燕0909-629-988。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言