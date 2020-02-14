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新住民比美 號召「勇敢走出來」

聯合報 / 記者邵心杰／台南報導
2018年歐洲盃選美比賽亞軍阮明明（中）指出，主辦單位提供這個平台，讓姐妹來台後還有機會，可以圓自己的夢想和願望。 記者邵心杰／攝影

「勇敢走出來，一起圓夢！」台灣新住民人權展望協會舉辦的台灣選美盛事，3月1日將在彰化市舉行初選，執行長黎氏王燕昨天率領歷屆選美佳麗暖身，並宣布這次選美比賽，不再限於越南配偶，歡迎其他地區的新住民，甚至台灣媽媽踴躍報名，共同參與這場美的饗宴。

台灣新住民人權展望協會全國理事長張晉祥等人，率同2019年馬來西亞選美比賽國服冠軍黎玉宣、2018年台灣選美比賽冠軍黎慧宜、2018年歐洲盃選美比賽亞軍阮明明、2019年台灣選美比賽冠軍阮玉惠、2019年台灣選美比賽才藝冠軍武玉嬌，昨在安平區建平里活動中心亮相，佳麗一字排開瞬間成了鎂光燈的焦點。

黎慧宜說，每天上班後回家，煮飯、帶小孩，直至參加選美活動，重新找回自信。

這次選美活動初選訂於3月1日下午4時在彰化市名富宴會餐廳舉行，決選則預定5月在台南市擇地辦理。報名電話：黎氏王燕0909-629-988。

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