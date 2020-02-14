村長、社區理事長理念不同 長照據點被鎖 老人被拒門外

彰化縣田尾鄉溪畔村社區活動中心長照關懷據點被鎖起來，還釘上釘子，老人家無法到關懷據點，村長和社區理事長理念不合，疑輪流換鎖，苦了老人家，今天請出縣府社會處等單位希望能仲裁糾紛，縣府表示，在活動中心所有權糾紛可走司法途徑解決，但希望雙方先開放關懷據點，讓老人家有地方活動。

溪畔發展協會理事長江過今天向縣議員江熊一楓陳情表示，2月5日發現附設在活動中心的關懷據點大門被村長換了鎖關了門，連活動中心都不能上去，還貼了公告「本活動中心即日起暫停外借」。

江過說，長照關懷據點大約有30多位老人家會來使用，而且活動中心平常也都是由她繳水電，由社區發展協會納稅，村長怎可以自己換鎖，不讓大家進去。

不過溪畔村陳錦津說，他原本沒換鎖，是江過先換鎖，他們打不開門，才要土地所有權人的福德宮管委會出面，後來廟方為了開門才換了鎖。

江過則否認換鎖，表示是舞蹈班常使用到9點過後，引來附近居民抱怨，才會被鎖門管制。

陳錦津說，活動中心和關懷據點是村民大家的，大家都可以使用，依規定舞蹈班可以晚間10點前都可使用，也沒聽有人抱怨，但土地所有權人是福德宮廟方，管委會將會開會再決定何時重新開放。