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村長、社區理事長理念不同 長照據點被鎖 老人被拒門外

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉溪畔村村長和社區理事長理念不合，衍生糾紛，社區活動中心長照關懷據點被鎖起來，還釘上釘子，老人家無法到關懷據點活動。記者林宛諭／攝影

彰化縣田尾鄉溪畔村社區活動中心長照關懷據點被鎖起來，還釘上釘子，老人家無法到關懷據點，村長和社區理事長理念不合，疑輪流換鎖，苦了老人家，今天請出縣府社會處等單位希望能仲裁糾紛，縣府表示，在活動中心所有權糾紛可走司法途徑解決，但希望雙方先開放關懷據點，讓老人家有地方活動。

溪畔發展協會理事長江過今天向縣議員江熊一楓陳情表示，2月5日發現附設在活動中心的關懷據點大門被村長換了鎖關了門，連活動中心都不能上去，還貼了公告「本活動中心即日起暫停外借」。

江過說，長照關懷據點大約有30多位老人家會來使用，而且活動中心平常也都是由她繳水電，由社區發展協會納稅，村長怎可以自己換鎖，不讓大家進去。

不過溪畔村陳錦津說，他原本沒換鎖，是江過先換鎖，他們打不開門，才要土地所有權人的福德宮管委會出面，後來廟方為了開門才換了鎖。

江過則否認換鎖，表示是舞蹈班常使用到9點過後，引來附近居民抱怨，才會被鎖門管制。

陳錦津說，活動中心和關懷據點是村民大家的，大家都可以使用，依規定舞蹈班可以晚間10點前都可使用，也沒聽有人抱怨，但土地所有權人是福德宮廟方，管委會將會開會再決定何時重新開放。

江熊一楓表示，活動中心早期是由福德宮捐地興建，但地上物當時沒有登記所有權人，所以現今產權和管理權有爭議，但爭議可以走行政程序協調或法律解決，在尚未解決前也不應犧牲村村的權益，還是應該先開放給長照關懷據點等使用，會請公所和縣府再進行協調。

溪畔發展協會理事長江過說附設在活動中心的關懷據點大門被村長換了鎖關了門，連活動中心都不能上去，還貼了公告「本活動中心即日起暫停外借」。記者林宛諭／攝影

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