台中外埔這條路狹窄交通事故頻傳 議員多年爭取改善

台中市外埔區外埔路中山路口，道路狹窄視線不佳，交通事故頻傳，台中市議員吳敏濟今日前往會勘，相關單位決定灌溉溝加蓋拓寬道路並遷移水門，以增加用路人反應時間，減少交通事故發生機率。

吳敏濟表示，該路段位於外埔國小校門口，區公所、戶政事務所、分駐所後方，原名后里圳七支巷，學童上下學及上下班車輛眾多，早年灌溉溝局部加蓋後更名為外埔路，鄰近中山路口約30米長，仍然只有3米寬形成交通瓶頸，又有民宅遮蔽路口視線。據警分局資料，平均每月都有數起交通事故發生。為了安全起見，灌溉溝須加蓋以拓寬路口寬度，增加用路人反應的空間與時間。

吳敏濟說，多年來召開過數次會勘，但因涉水門遷移問題，水利會始終沒有同意，如今時空背景改變，水利會將於今年10月改制為行政機關，隸屬於行政院農委會，本項工程經費由市府支出，各單位都傾向於配合施作，相信會有不同的結果。

台中農田水利會磁磘工作站長鄭富仁表示，灌溉溝的水門具有分水功能，關係到水流順暢程度。調整一座水門的位置可能會牽動其它水門。如果變更後不影響灌溉功能，水利會願意配合以提高行車安全。

台中市水利局總工程司連昭榮說，灌溉溝以滿足農田灌溉為優先，但是時空改變後要有不同的思維，會協助克服技術上的問題，兼顧灌溉與交通安全的需求，讓水門遷移至適當的位置。

吳敏濟表示，市府設計好的變更設計書圖送水利會審查後，交由建設局施作，希望工程能在今年底前完工，完工後再召集轄區分局及交通局現勘評估增設號誌燈，並在地面變更標線等安全設施。拓寬之前，請公所先在中山路南下車道設置「爆閃燈」，提醒中山路用路人留意右側外埔路來車，提高行車安全性。