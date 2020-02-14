喔熊組長來了！逛台灣燈會撐「喔熊」傘 有機會帶回家

2020台灣燈會開幕後，參觀人潮已突破700萬人次。台灣觀光代言人「喔熊」授權商品進入燈會，擺設公益攤位，有超可愛的喔熊洋傘，印有喔熊腳印的藍白拖。交通部觀光局參山處表示，參加現場活動，有機會把喔熊洋傘帶回家。

交通部觀光局參山國家風景區管理處與喔熊授權廠商富雨洋傘、就是愛荔枝樂園合作，在燈會現場擺設公益攤位，15日、16日、22日、23日下午2點到晚間8點，可到富雨洋傘攤位借傘與主副燈拍照，再上傳到參山處、富雨洋傘粉專，可獲得「喔熊」LED燈會限定傘，每場次限量10支。

參山處表示，公益攤位位於后里森林園區，明天下午4點45分，「喔熊」本尊會到攤位與民眾互動，現場有「喔熊」拖鞋擲茭，獲勝者可獲得限量小禮，限量50名。15日、16日、22日、23日下午都有喔熊限量藍白拖、文創迷你傘燈免費DIY活動，各限量20人。