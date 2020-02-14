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東大溪整治動工 1年後東海相思林將擁水岸公園

聯合報 / 記者喻文玟／攝影
東大溪水環境整治計畫昨天動工，這是公私協力典範，東海無償提供校園土地、師生加入調查研究，一年後相思林畔將擁水岸公園。記者喻文玟／攝影

台中市「東大溪水環境改善計畫」與東海大學合作要將上游廢汙水全量截流，工程今天正式動土，預計1年完工。東大溪因東海夜市、民生廢汙水長年惡臭，對生態環境造成衝擊與傷害，校方無償提供土地，著名的相思林1年後將有水岸公園，市長盧秀燕說這是給市民的情人節禮物。

「東大溪水環境改善計畫」工程總預算3億元，中央補助近7成。水利總顧問李鴻源指出，這項計畫最大特點首次「公民參與」，舉辦6場以上工作坊，傾聽並納入周邊居民、師生、NGO團體意見，定調「水循環經濟、生態」概念，環境教育會變台中的特色。

東海校長王茂駿表示，「東大溪改善計畫」生科、環工、景觀、建築、永續學程5大科系師生一起投入，參與調查研究，老師帶領學生跨領域實作、學習，明年全新「相思林水岸」完成後將是市民踏青、旅遊、打卡的新熱點，校方將對外、中小學提供解說導覽，在「東海小站」建立環境教育故事館。

盧秀燕說，東大溪周邊居民數10年來承受營業、民生汙水，其中一小段流經東海校園，惡臭水質讓學生、教師敬而遠之，整治後周遭生態環境整體營造更親水、親綠環境，恢復東海校園歷史水圳藍帶記憶。

水利局指出，東大溪整治工程以「水質改善」為核心，確保防洪，建設礫間淨化池模等水質淨化現地處理設施，將鼓勵上游商圈餐廳裝設油脂截留器，自源頭進行汙染削減，延長礫間設施壽命。

東海、水利局透過生態調查及研究，也選定將在適當地點掛置「貓頭鷹巢箱」及復育本土種薔薇，改善東大溪沿線具高落差的固床工，營造生態基地串聯生態綠網，完工後會有環教步道，讓學子在走覽東大溪水域景觀時，一併了解環境生態保護的重要性。

環保署副署長蔡鴻德則說，台中市水利單位近幾年表現相當好，台中市陸續推動20億元18個水環境相關計畫，大部分已完成，欽佩盧市長無縫接軌，預算不打折全力推動，也感謝東海大學提供校地，提供市民親水空間。

東大溪水環境整治計畫動工，市長盧秀燕（左三）、東海校長王茂駿（左一）、水利工程總顧問李鴻源（左四）都讚是公私協力典範，東海無償提供校園土地，一年後相思林畔將擁水岸公園。記者喻文玟／攝影
東大溪水環境整治計畫動工，東海無償提供校園土地、師生加入調查研究，一年後相思林畔將擁水岸公園。圖／台中市水利局模擬
東大溪水環境整治計畫昨天動工，東海無償提供校園土地、師生加入調查研究，一年後相思林畔將擁水岸公園。圖／台中市水利局模擬

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