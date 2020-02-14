不用怕疫情！「小三美日」平台可買50種彰化優鮮農產

目前正值新冠肺炎防疫時期，很多民眾不敢出門購物，彰化縣政府為協助縣內優鮮農產品拓展銷路，牽線彰化最具代表性的電商品牌「小三美日」，上架推廣販售，縣長王惠美說，民眾只要在家裡點一點，就可以買到彰化優鮮的好產品，未來也希望26鄉鎮市農會及更多青農、優秀小農朋友生產的產品有符合三章1Q、用彰化優鮮品牌，都可以一起加入，創造更多產值。

彰化縣政府今天在中庭為「彰化優鮮館在小三美日平台上架」揭開序幕，縣長王惠美說，小三美日在電商方面經營的非常成功，平台上有很多的女性美容保養以及家用商品，目前彰化有19個單位，50幾種商品在小三美日的彰化優鮮平台上，歡迎民眾利用小三美日平台下單選購彰化優鮮產品，讓農民產品可以透過網路平台行銷到海內外。

小三美日總經理許書林說，「小三美日」的產品銷售主要是以女性為主的客群，每天有約20萬人次購買點擊，因緣際會有與縣長王惠美企業交流機會，縣長提到能不能也把彰化最好的農產品「彰化優鮮」透過小三美日的網購平台推廣出去，經過幾個月的努力之下，終於今天在「小三美日」網購平台上架，希望透過在地企業於「小三美日」與縣政府的合作下，把彰化縣最優質「彰化優鮮」農產品銷售出去。小三美日彰化優鮮網址https://www.s3.com.tw/TC/BPage.aspx?Id=189