善心人士送N95口罩到醫院 醫護人員讚：最棒情人節禮物
情人節遇上新冠肺炎疫情，很多人想收到的禮物不是鮮花或巧克力，而是最搶手的口罩。今天下午一位民眾抱著一箱口罩，特地到台中豐原醫院要送給院內一線醫護人員使用，感謝他們對病患的照顧及辛勞，令醫護人員相當感動。
善心民眾表示，因為疫情蔓延，全台陷入口罩緊縮，特別將庫存的120個N95口罩拿到醫院，希望醫護人員不用為了無口罩可用而煩惱，加上自己是豐原人，希望能為自己的家鄉盡一份心力。
豐原醫院表示，善心民眾此舉真的是送給醫護人員今年最棒的情人節禮物，也希望疫情能順利平安結束，並提醒民眾進出醫院，除了要戴上口罩保護自己也保護患者之外，勤洗手更是最佳的保護法則。
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