情人節最佳禮物 豐原醫院獲贈120片口罩

新冠肺炎疫情延燒，遇上西洋情人節，衛福部豐原醫院今天下午收到善心民眾送來一箱共120片N95口罩，要給院內一線醫護人員使用，讓醫護人員直呼，這是最棒的情人節禮物。

以往西洋情人節，許多民眾都希望可以收到鮮花、巧克力，感受過節氣氛，今年因新冠肺炎疫情延燒，口罩卻成了最受歡迎的禮物。

有民眾下午抱著一箱N95口罩共120個，送給豐原醫院一線醫護人員使用，他表示，因新冠病毒蔓延，全台陷入口罩緊縮，特別將庫存的口罩拿到醫院，希望醫護不要為了口罩煩惱。

豐原醫院表示，民眾此舉真的是送給醫護人員今年最棒情人節禮物，希望疫情能順利平安結束，並提醒民眾進出醫院除要戴上口罩，保護自己也保護患者外，勤洗手更是最佳的保護法則。

因應新冠肺炎疫情造成口罩短缺，豐原醫院醫護人員口罩使用，1天分配1片口罩，如損毀或沾到血液等污染，登記後更換新的一片。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。